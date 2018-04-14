В Мурманске прошло открытие Декады краеведческих знаний «Мозаика Мурмана»

Диитрий Я живу на Володарского 14а в первом подъезде это где квартиры с 1й начинаются никакого ремонта нет грязь как была так и осталась Комментарий к новости: Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании

Галина - жительница этого дома Замечательно, что есть у нас такие замечательные управляющие компании!!!! Да и мэр им под стать! Действительно, отремонтировать ОДИН подъезд в 4-х подъездном доМЕ!!! ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА!!! Тем более, что Комментарий к новости: Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании