В Мурманске прошло первенство областного управления МВД России по стрельбе из боевого оружия

В Мурманске в тире «Динамо» в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли лично-командные первенства по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников аппарата УМВД России по Мурманской области.

По условиям турнира, участники выполняли спортивное упражнение учебных стрельб. Необходимо было поразить мишень с расстояния 25 метров из пистолета Макарова.

По сумме набранных очков жюри определило лидеров. Среди сотрудников УМВД России по Мурманской области первое место занял Алексей Викторов, представлявший Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области. Второе - Дмитрий Выборнов из УГИБДД, третье - сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков Григорий Матвеев.

В командном первенстве места распределились следующим образом: 1 место получила команда УКОН, второе – УРЛС, третье – УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Победителей и призеров соревнования торжественно наградили медалями и грамотами.