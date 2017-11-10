В Мурманске прошло региональное профориентационное родительское собрание

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области провёл региональное родительское собрание на тему «Профессиональное самоопределение старшеклассников и рынок труда». Встречи с родителями стали традиционными мероприятиями, проводимыми центрами занятости населения во всех муниципальных образованиях региона.

Трудовой опыт, имеющийся в каждой семье, авторитетное мнение родителей и семейные ценности – это те факторы, которые, несомненно, влияют на профессиональное самоопределение молодежи. Тем не менее успех в карьере зависит и от того, насколько сделанный профессиональный выбор соответствует потребностям рынка в профессиональных кадрах. Именно поэтому служба занятости населения обращает внимание родителей на ситуацию, имеющуюся на региональном рынке труда, возможности трудоустройства молодежи, а также роль родителей в выборе профессии.

На мероприятии родителей интересовали следующие вопросы: «Что делать, если ребенку все равно, кем быть?», «Где можно узнать о профессиональных учебных заведениях Мурманской области?», «Какая работа для молодых специалистов есть на рынке труда региона?», «Принимают ли сейчас молодежь учениками на предприятия области?», «Какие рабочие профессии требуются на рынке труда, и где можно пройти обучение по этим профессиям?».

Все участники регионального родительского собрания получили материалы по профессиональному самоопределению. Родителям, у которых остались сомнения относительно профессионального выбора своих детей, было предложено записать детей на индивидуальное профориентационное консультирование в центре занятости населения.

Следующее региональное родительское собрание запланировано на апрель 2018 года.