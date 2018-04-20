В Мурманске прошло ток-шоу на тему «Север: уехать или остаться?»

18 апреля в Мурманском технологическом колледже сервиса специалисты Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова провели ток-шоу «Отцы и дети» на тему «Север: ухать или остаться?». Мероприятие было посвящено 80-летию со дня образования Мурманской области.

Цель мероприятия – привлечение внимания молодых людей к проблемам миграции молодежи с Севера и создание условий для расстановки жизненных приоритетов.

Ток-шоу представляет собой дискуссионную площадку, на которой подростки и молодежь могли высказать и аргументировать свою точку зрения, выслушать мнения экспертов и получить ответы на интересующие их вопросы.

Студенты и эксперты обсудили плюсы и минусы проживания на Севере, назвали причины, почему люди уезжают из Мурманской области в крупные города, рассказали, куда бы переехали, если бы была такая возможность, ответили на главный вопрос – что для каждого студента Мурманская область.