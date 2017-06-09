В Мурманске прошло заседание российско-финляндской координационной группы по вопросам оперативного взаимодействия в борьбе с преступностью

Вчера в Мурманске открылось заседание российско-финляндской координационной группы по вопросам оперативного взаимодействия в борьбе с преступностью. С российской стороны участие в работе заседания принимают представителя управления международного полицейского сотрудничества МВД России, Национального центрального бюро Интерпола, Главного управления по вопросам миграции МВД России, а также начальники приграничных территориальных органов МВД России по Республике Карелия, по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и по Мурманской области. Делегацию возглавил координатор международного сотрудничества МВД России Петр Попов.

Со стороны Финляндии в заседании участвуют представители полицейского ведомства республики во главе с генеральным директором Департамента полиции МВД Финляндии Кауко Аалтомаа.

В ходе заседания представители полиции двух стран обменяются опытом по противодействию терроризму и экстремизму, наркопреступности, нарушениям миграционного законодательства и другим аспектам правоохранительной деятельности.

Итогом заседания станет подписание сторонами ряда документов по взаимодействию, в том числе планов совместных действий между приграничными территориальными органами МВД России и органами полиции Финляндии.