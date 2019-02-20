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Мурманская область. Арктика20.02.19 16:25

В Мурманске проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины

 

В ночное время 20 февраля в следственный отдел по городу Мурманск СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о гибели мужчины, проживавшего в комнате общежития, расположенной по улице Книповича Мурманска, где произошёл пожар.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время личность мужчины установлена. На момент возгорания в помещении он находился один. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источником зажигания.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, для установления причин, послуживших возникновению пожара, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 

 

 

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