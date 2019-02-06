В Мурманске проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в результате пожара

В ночное время 4 февраля в следственный отдел по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение о том, что в результате возгорания, возникшего в одной из квартир дома № 58 по проспекту Героев-североморцев Мурманска, погиб мужчина.

По предварительным данным причиной возгорания является воспламенение горючих веществ и материалов в результате воздействия маломощного источника зажигания, предположительного, тлеющего табачного изделия.

Погибший мужчина находился в квартире один, его личность устанавливается.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.