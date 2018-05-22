В Мурманске проводится комплексная уборка городских улиц

За порядком на улицах заполярной столицы круглосуточно следят специалисты муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». Дорожные рабочие выполняют как механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров от песка, так и уборку лестниц и остановок в ручном режиме. Кроме того, с наступлением весенне-летнего периода ведется ремонт ограждений, обновление зеленых зон, санитарная обрезка деревьев, высадка цветов.

Ежедневно во всех районах города работает по несколько бригад. Численность сотрудников варьируется, в зависимости от сложности и протяженности участка.

– К сожалению, некоторые мурманчане оставляют свой личный автотранспорт на зелёных зонах. Это не только является нарушением правил благоустройства, но и создает серьезные помехи при уборке территории, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.

Недавно предприятие получило 11 фронтальных погрузчиков, в скором времени в Мурманск прибудет ещё 9 единиц техники. После оформления всех необходимых документов машины выйдут на улицы заполярной столицы. Вся техника в парке Управления дорожного хозяйства является универсальной и легко переоборудуется для работы в различных погодных условиях.