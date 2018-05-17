В Мурманске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал - 2018»

На территории областного центра в целях стабилизации миграционной ситуации, выявления и пресечения каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией сотрудниками УМВД России по городу Мурманску, в период с 15 по 23 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал - 2018».

В ходе мероприятий сотрудниками полиции осуществляется контроль и надзор за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства, работодателями, принимающими организациями и гражданами Российской Федерации миграционного законодательства РФ в жилом секторе, в местах проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, объектах осуществления трудовой деятельности иностранных граждан.

Так, в Мурманске в ходе очередной проверки сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту жительства.

Полицейские установили, что в квартире дома по переулку Фролова был зарегистрирован гражданин республики Киргизия. В ходе проверки сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску было установлено, что по указанному адресу данный иностранный гражданин не проживает. Владелец квартиры, – ранее не судимый житель Мурманска 1975 года рождения – поставил на регистрационный учет иностранца без намерения предоставить ему жилую площадь.

Установлено, что с фиктивного жильца за свои услуги подозреваемый получил денежное вознаграждение.

По данному факту дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до трех лет.

Полиция Мурманска обращается к гражданам с просьбой сообщать по телефону «02» о фактах нарушения действующего миграционного законодательства.