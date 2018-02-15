В Мурманске проводится оптимизация дорожного движения на ряде улиц

Комитет по развитию городского хозяйства Мурманска информирует пешеходов и водителей об изменении организации дорожного движения:

- по ул. Софьи Перовской от ул. Воровского до ул. Папанина будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.2.4 «Зона действия», 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия»;

- по улице Алексея Хлобыстова от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова будут установлены дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с табличками 8.2.3, 8.2.4 «Зона действия», 8.24 «Работает эвакуатор», 8.5.4 «Время действия»;

- по просп. Героев-североморцев от ул. Юрия Гагарина до пр. Михаила Ивченко будут установлены дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с табличками 8.2.4 «Зона действия», 8.24 «Работает эвакуатор»;

- по ул. Ломоносова от пр. Лыжного до ул. Долина Уюта будут установлены дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор»;

- по ул. Зои Космодемьянской до ул. Долина Уюта будут установлены дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с табличками 8.2.4 «Зона действия», 8.24 «Работает эвакуатор»;

- по ул. Ушакова от ул. Сафонова до ул. Адмирала флота Лобова будут установлены дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с табличками 8.2.3, 8.2.4 «Зона действия», 8.24 «Работает эвакуатор»;

- по ул. Подстаницкого от ул. Юрия Гагарина до ул. Свердлова будут установлены дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с табличками 8.2.3, 8.2.4 «Зона действия», 8.24 «Работает эвакуатор».

Изменения направлены на оптимизацию дорожного движения и вступят в силу с 9 марта 2018 года.