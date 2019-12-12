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Мурманская область. Арктика12.12.19 11:44

В Мурманске проводят снегоуборочные работы! Транспортные средства, осуществляющие парковку в зоне действия запрещающих дорожных знаков, будут эвакуировать

В связи с постановлением администрации города Мурманска № 4179 «Об организации дорожного движения во время проведения снегоуборочных работ на улично-дорожной сети города Мурманска» будет запрещена парковка транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети города Мурманска:

– по ул. Алексея Генералова (нечётная сторона) - с 8.00 до 17.00 13 декабря;

– по ул. Советской - от ул. Марата до ул. Декабристов - с 8.00 до  17.00 13 декабря;

– по ул. Декабристов (чётная сторона) - от просп. Кирова до ул. Советской -  с 8.00 до 17.00 14 декабря;

– по ул. Челюскинцев - от ул. Карла Маркса до ул. Карла Либкнехта - с 8.00 до 17.00 14 декабря;

– по ул. Октябрьской - от ул. Челюскинцев до д. 42 по ул. Октябрьской - с 23.00 12 декабря до 8.00 13 декабря;

– по проезду от ул. Героев Рыбачьего до д. 5 по ул. Крупской  - с 8.00 до 17.00 13 декабря;

– по ул. Чумбарова-Лучинского (нечётная сторона) - с 8.00 до 17.00 13 декабря;

– по ул. Капитана Орликовой - от д. 2 до д. 54 по ул. Капитана Орликовой - с 23.00 12 декабря до 8.00 13 декабря;

– по ул. Зои Космодемьянской - от д. 32 по ул. Зои Космодемьянской до д. 108 корп. 2 по просп. Кольскому - с 8.00 до 17.00 13 декабря;

– по ул. Капитана Пономарёва (чётная сторона) - с 23.00 13 декабря до 8.00 14 декабря.

Также будут  эвакуированы транспортные средства, осуществляющие парковку в зоне действия запрещающих дорожных знаков, по:

– ул. Фрунзе - с 23.00 13 декабря до 8.00 14 декабря;

– ул. Полярные Зори - от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича - с 23.00 13 декабря до 8.00 14 декабря;

– ул. Полярные Зори (чётная сторона) - от просп. Ленина до д. 10 по ул. Полярные Зори - с 8.00 до 17.00 13 декабря;

– ул. Полярные Зори (нечётная сторона) -  от просп. Ленина до ул. Гвардейской - с 23.00 13 декабря до 8.00 14 декабря;

– ул. Беринга - с 23.00 13 декабря до 8.00 14 декабря;

– ул. Генерала Фролова (нечётная сторона) - с 8.00 до 17.00 14 декабря.

 

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