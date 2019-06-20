В Мурманске пройдёт акция «Помним»

22 июня в 11 часов в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт акция «Помним».

Ежегодно, в День памяти и скорби, мы вспоминаем всех тех, кто ценою своей жизни защищал страну от врага, тех, кто подарил нам чистое небо над головой, тех, кто подарил нам жизнь...

В этот день во Дворце культуры соберутся школьники из детских оздоровительных лагерей при мурманских школах, чтобы почтить память и оказать знак уважения и почтения погибшим и выжившим в Великой Отечественной войне. Участникам акции расскажут о годах войны, о неимоверно тяжелых условиях, в которых жила и боролась страна в те годы, о Великой Победе русского народа.