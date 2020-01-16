В Мурманске пройдёт Арктический кубок по юкигассен

Сегодня в Доме молодёжи глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев встретился с молодежью, принимающей участие в играх в снежки по правилам юкигассен.

На днях мурманчане вернулись из Архангельска, где заняли второе место в ежегодном Зимнем турнире. В соревнованиях приняли участие 150 человек из 9 команд. Нашим спортсменам удалось обойти почти всех соперников, ребята уступили только опытной и титулованной команде «1337».

– Я с большим уважением отношусь именно к командным видам спорта, поскольку в них важны не только индивидуальные способности человека, но и умение работать сообща, решать тактические задачи, – отметил Андрей Сысоев. – У Мурманска в последние годы наблюдаются серьезные успехи в таких нетрадиционных видах спорта, как юкигассен или ледяное плавание. Это очень важно, поскольку результаты наших северян способствуют продвижению бренда города. Сегодня Мурманск хорошо известен не только на федеральном, но и на международном уровне.

Сейчас мурманские спортсмены готовятся взять реванш у архангелогородцев на XIV играх в снежки по правилам юкигассен – «Арктический кубок–2020», который пройдет в столице Заполярья 15 и 16 февраля. Впервые название «Арктический кубок» для этих соревнований прозвучало в прошлом году, когда в международном турнире по юкигассен в Мурманске приняли участие 23 команды, в том числе из Норвегии.

Напомним, Мурманск - единственный город в России, имеющий лицензионное соглашение на проведение игр юкигассен, полученное от Международного альянса юкигассен в Японии. Среди мурманчан есть два судьи международного уровня.