В Мурманске пройдёт городская интегрированная олимпиада по истории, литературе, мировой художественной культуре и искусству

Городская ежегодная Муниципальная интегрированная олимпиада по истории, литературе, мировой художественной культуре и искусству «Театр – это мысли свободный полет» в этом году посвящена Году театра. Традиционно в ней участвуют ученики 9-11 классов. Олимпиада проводится в три этапа, первый – библиотечный – с 17 по 24 октября на площадке Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой.

Библиотечный этап олимпиады пройдет в форме познавательной викторины. Старшеклассники вспомнят историю русского театра от Петровских времен до современности, узнают о судьбе первого русского профессионального актера Федора Волкова и об основных видах сценического искусства, увидят отрывки из балетов, прославивших нашу страну на весь мир, вспомнят знаменитых драматургов и особенности системы Станиславского.

Школьникам предстоит послушать фрагменты самых известных русских опер, узнать, кто является главным в оперном театре, а также подумать над вопросом, почему произведения Пушкина, Островского, Грибоедова и Гоголя входят в репертуар всех российских театров.

Организаторы не обойдут вниманием и Мурманский областной драматический театр: школьники узнают, когда он был основан, в каком году переехал в здание на проспекте Ленина, кто из его актеров был удостоен награды Народный артист Российской Федерации и другие интересные факты.

Мероприятие проводится в Мурманске каждый год для повышения качества исторического образования, развития исследовательских компетенций школьников, эффективного использования культурно-образовательного потенциала театров, музеев и библиотек столицы Заполярья.

Организаторы олимпиады – Комитет по образованию администрации города Мурманска, Городской информационно-методический центр работников образования, Мурманский областной художественный музей, Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.