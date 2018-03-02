В Мурманске пройдёт III Чемпионат мира по ледяному плаванию

26 февраля 2018 года в британском городе Винчестер между администрацией города Мурманска и Международной Ассоциацией Ледяного Плавания (Южно-Африканская Республика) было подписано соглашение о проведении III Чемпионата мира по ледяному плаванию по правилам Международной Ассоциации Ледяного Плавания в городе Мурманске. Он состоится 14-17 марта 2019 года.

— Мы поставили перед собой очень высокие задачи, ведь проведение соревнований международного уровня потребует большого количества организационных мероприятий, технической подготовки. Это очень ответственно, — рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева. — У Мурманска уже сложился имидж родины ледяного плавания — первый Чемпионат 2015 года вызвал шквал эмоций у зрителей, в адрес администрации города пришло очень много писем со словами благодарности от мурманчан и гостей города.

Напомним, в 2016 году Чемпионат мира по ледяному плаванию, который состоялся в марте 2015 года в Мурманске, был признан событием года в рейтинге «WOWSA AWARDS»-2015 — премии за выдающиеся достижения в мире плавания в открытой воде.