В Мурманске пройдёт информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная национальному празднику – Дню России

С 4 по 13 июня в Мурманской областной научной библиотеке состоится информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России.

В дни проведения акции все желающие смогут посмотреть документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды. Интеллектуальная игра «Сделано в России» познакомит с изобретениями знаменитых соотечественников, которые прославили нашу страну.

Участники летних лагерей смогут проверить свои знания в викторине «Государственные символы России» и в виртуальной игре «Знатоки истории», а также попробовать свои силы в составлении электронного пазла «Государственный флаг России».

Юных граждан ждёт занимательное путешествие по интернет-ресурсу «Президент России - гражданам школьного возраста».