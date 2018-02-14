В Мурманске пройдёт IX региональный конкурс по классу фортепианного ансамбля и аккомпанемента «Мы артисты-пианисты»

17 февраля состоится 2-й (региональный) этап конкурса «Мы артисты-пианисты». Конкурс проводится при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области, комитета по культуре города Мурманска, Мурманского колледжа искусств совместно с Детской школой искусств № 3 г .Мурманска.

В конкурсе примут участие 148 учащихся и преподавателей 25 детских школ из Мурманска, Североморска, Апатитов, Кировска, Колы, Гаджиево, Заозёрска, Кандалакши, Полярного, Мончегорска, Снежногорска, Оленегорска, Молочного, Мурмашей, Ревды, Никеля, Североморска-3 и Сафоново.

45 учащихся школ покажут свое концертмейстерское мастерство по скрипке, альте и виолончели, домре и балалайке, саксофону, валторне и флейте.

28 фортепианных ансамблей учащихся представят на конкурс разнохарактерные произведения в переложении для 4-х и 6-ти рук композиторов-классиков А. Рубиншнейна, К. Хачатуряна, Г. Свиридова, Я. Сибелиуса, М. Мусоргского, С. Прокофьева, А. Вивальди, В.А. Моцарта, Д. Шостаковича. А также современных композиторов А.Лоскутова, Ж.Металлиди, Н.Смирнова, Б.Весняка, И.Дунаевского.

Конкурс пройдёт с 17 по 18 февраля (включительно), с 11.00 по 19.00.