В Мурманске пройдёт IX региональный конкурс «Театральные надежды»

17 ноября в Детской театральной школе г. Мурманска пройдёт IX региональный конкурс «Театральные надежды». Организатор мероприятия – Мурманский колледж искусств.

В конкурсе примут участие 18 театральных коллективов детских школ искусств и домов детского творчества Мурманской области. Более 320 участников в возрасте от 8 до 25 лет представят свои творческие номера в номинациях: «Спектакль», «Художественное слово», «Актерская песня» и «Игровая программа». Конкурсные просмотры пройдут с 17 по 19 ноября.

Впервые в программе конкурса будет представлена номинация «Игровая программа»: общение и действия будут разворачиваться не на сцене, а в зале среди зрителей.

В исполнении 67 чтецов прозвучат художественные произведения Агнии Барто, Сергея Маршака и Сергея Михалкова, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского и Роберта Рождественского и других поэтов. Участники конкурса в номинации «Актерская песня» должны не только мастерски владеть вокальной техникой, но и быть сценически яркими и пластически выразительными.

Награждение лауреатов IX регионального конкурса «Театральные надежды» состоится 19 ноября.