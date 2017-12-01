В Мурманске пройдет конкурс по спортивным бальным танцам «Дворец зажигает огни»

3 декабря в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Крова состоится конкурс по спортивным бальным танцам «Дворец зажигает огни».

Первое отделение конкурса откроют участники спортивно-массовых мероприятий, многие из которых только начинают пробовать свои силы в этом замечательном танцевальном жанре. После перерыва наступит черёд танцевальных пар спорта высших достижений.

Лучшие бальные ансамбли Заполярья покажут свое мастерство, красоту и грацию, представив на суд жюри танцы европейской и латиноамериканской программы.