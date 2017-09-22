В Мурманске пройдёт литературный фестиваль-форум «Капитан Грэй»

В октябре в Мурманске пройдет XVII литературный фестиваль-форум «Капитан Грэй». Это неконкурсная площадка для встречи молодых авторов с профессиональными писателями, возможность представить свои произведения на суд компетентного жюри и поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с коллегами по цеху, издателями и экспертами в области языка.

Название форума не случайно отсылает к «Алым парусам» Александра Грина. Год за годом эта творческая площадка собирает северных авторов-романтиков, литераторов, музыкантов и исполнителей со всего Северо-Запада. Ограничений по возрасту нет. Форум проводится по трем направлениям: проза малых форм (миниатюра, рассказ, новелла, эссе и т.д.), поэзия, поэтическая песня.

Заявки на участие принимаются оргкомитетом до 4 октября, а сам фестиваль-форум пройдет 7 октября 2017 года в Мурманске. На базе Союза писателей России (ул.Полярные Зори, 19) состоятся семинары и мастер-классы, а в арт-кафе «Пряности» пройдет заключительный концерт региональных авторов и исполнителей.

По итогам форума отмеченные жюри авторы будут рекомендованы для участия в заключительном семинаре в рамках всероссийского Межвузовского литературного форума им. Н.С. Гумилева «Осиянное слово», который пройдёт в писательском поселке Переделкино в ноябре 2017 года.

На молодежном сайте Мурманской области «Чердак» размещено Положение о проведении регионального форума Подробная информация опубликована и на сайте фестиваля.

Среди учредителей фестиваля – Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и комитет по культуре и искусству Мурманской области.