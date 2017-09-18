В Мурманске пройдёт международная конференция «Современные тенденции комплексной реабилитации инвалидов по зрению»

20-21 сентября Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих проведет международную конференцию «Современные тенденции комплексной реабилитации инвалидов по зрению». Конференция, приуроченная к 50-летию со дня образования библиотеки, начнется в 10.30 (г. Мурманск, Портовый проезд, 25, ледокол «Ленин», конференц-зал).

В конференции примут участие сотрудники специальных библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению, из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска, коллеги из Швеции, а также представители общественных организаций, учреждений здравоохранения и социального обеспечения, образовательных организаций и учреждений культуры Мурманской области, занимающихся обеспечением инвалидов средствами реабилитации и организацией доступной среды.

Участники конференции обсудят различные аспекты реабилитации инвалидов по зрению, в том числе, востребованность социокультурных услуг, современные подходы и инновационные модели реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в России и за рубежом, а также роль библиотек в процессах реабилитации инвалидов по зрению.

В ходе конференции участники посетят Культурно-выставочный центр Русского музея, где состоится презентация проекта «Язык искусства по Брайлю», и совершат экскурсию по тактильной выставке «Скульптура» из собрания Мурманского областного художественного музея. В 15.00 конференция продолжит работу на площадке Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих (г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 26).

Второй день конференции пройдет в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина д.90), где в 14.00 состоится торжественная церемония, посвященная 50-летию Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.