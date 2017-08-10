Мурманская область. Арктика10.08.17 07:20
В Мурманске пройдёт Митинг памяти, посвящённый гибели атомного подводного ракетоносного крейсера «Курск»
12 августа в 12.00 у памятника морякам-подводникам, погибшим в мирное время, состоится Митинг памяти, посвященный гибели атомного подводного ракетоносного крейсера «Курск».
12 августа 2000 года – скорбная для всей России дата. В этот день в холодных водах Баренцева моря погибла атомная подлодка «Курск», став братской могилой для 118 подводников. Жизнь страны разделилась на «ДО» и «ПОСЛЕ». И вот уже 17 лет отделяют нас от той страшной трагедии. Но в наших силах сберечь светлую память о доблести и не напрасной жертве моряков, сберечь для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись вновь.
В митинге примут участие первые лица региона, представители командования Северного флота, общественные организации и жители города Мурманска.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 437 человек
-
Последние комментарии
Павел
10.08.17 09:53
С нашим правительством что-то совсем жизнь непонятная становится: на словах - малый и средний бизнес надо поддерживать, а на деле - до шести лет можно отхватить за неуплату страховых взносов. С корру
Комментарий к новости:За неуплату страховых взносов введена уголовная ответственность
ViktoriJ
09.08.17 22:41
Дичайший случай! Но он не единичный, по стране разъярённые пациенты уже увечили и убивали врачей. Одни выгорают на работе, отмахиваются от клиентов, а другие звереют, оказавшись один на один со своей
Комментарий к новости:Место кровавого преступления – онкологический диспансер
Валентина
09.08.17 18:05
Очень понравились картины художницы, захотелось приобрести для дома, но найти сайт или контакты не удалось. Может кто подскажет как с ней связаться?
Комментарий к новости:Я всю жизнь любила рисовать - Любовь Буздуган, художник
-Скоро в эфире12:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:50«Мурманск. Городские хроники-2». Специальный репортаж (12+)13:05«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиЦены на белокочанную капусту, морковь и картофель продолжили снижение-PRO ВалютуДоллар пытается укрепиться, а рубль не сдаётся-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХКак в войну – в центре города 70-летние мурманчанки носят воду домой вёдрами с улицы-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыЗа неуплату страховых взносов введена уголовная ответственность