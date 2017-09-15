В Мурманске пройдёт научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие Арктических регионов»

19-20 сентября в Мурманском областном краеведческом музее состоится научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие Арктических регионов», приуроченная к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации.

В работе конференции примут участие музейные работники, ученые, исследователи, библиотекари, в том числе представители ведущих научных учреждений России: Российского государственного музея Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург), Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа (Санкт-Петербург), Геологического института РАН (Москва), Центрального военно-морского музея Министерства обороны Российской Федерации (Санкт-Петербург), Центра гуманитарных проблем Баренц Региона КНЦ РАН (г. Апатиты, Мурманская область).

Участники конференции обсудят социально-экономические факторы развития Арктики, проблемы исследования и сохранения природного и культурного наследия Арктики.

В рамках конференции состоится торжественное открытие выставки «На дрейфующих льдах», посвящённой 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции «СП-1», из фондов Российского государственного музея Арктики и Антарктики и фондов Мурманского областного краеведческого музея.

Начало конференции – 19 сентября в 10.00.