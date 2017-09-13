В Мурманске пройдет областной конкурс детского творчества, посвященный 85-летию Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает творческие коллективы культурно-досуговых учреждений, учащиеся дошкольного, общего и дополнительного образования, участники детских общественных организаций и творческих объединений Мурманской области принять участие в областном конкурсе детского творчества «С любовью к «Кировке», посвященного 85-летию Дворца.

Юные северяне в возрасте от 5 до 14 лет могут представить работы в следующих номинациях: «Литературное творчество», «Изобразительное творчество» и «Видеопоздравление». Жюри оценит уровень творческого мастерства, оригинальность идеи, степень воплощения авторского замысла, соответствие теме и общее эмоциональное впечатление. По итогам конкурса все участники награждаются дипломами.

Заявки на участие принимаются до 1 октября 2017 года. Финал конкурса состоится 8 октября в 13.00 на сцене областного Дворца.