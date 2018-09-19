В Мурманске пройдёт областной семинар для руководителей вокально-хоровых коллективов

20 и 21 сентября в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар «Особенности вокальной механики. Основные приемы вокала и способы их реализации».

Семинар-практикум для руководителей вокально-хоровых коллективов Мурманска и области проведет Мищенко Наталья Владимировна, заведующая эстрадным отделением «Вокальное исполнительство» ДМШ им. Э.С. Пастернак (ЗАТО г.Североморск).

Для участников семинара Наталья Владимировна проведет лекционные и практические занятия по темам: «Особенности вокальной механики», «Основные приемы вокала и способы их реализации», а также представит свой авторский тренинг на тему «Воздействие на аудиторию».