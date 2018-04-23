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Мурманская область. Арктика23.04.18 09:16

В Мурманске пройдет очередной семинар по вопросам применения контрольно-кассовой техники

Министерство экономического развития Мурманской области информирует, что 20 апреля 2018 в 14.30 на базе Российского университета кооперации (город Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 1) состоится семинар на тему «Особенности применения контрольно-кассовой техники и обзор программного обеспечения для малого и среднего бизнеса».

Цель мероприятия – оказание информационной поддержки предпринимателям, применяющим патентную систему и ЕНВД, по вопросу применения ККТ с учетом внесенных изменений в федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».

В данном семинаре примут участие представители ведущих компаний на российском рынке по разработке, производству и дистрибуции оборудования и программного обеспечения для автоматизации организаций различных направлений деятельности, в том числе предприятий, реализующих контрольно-кассовую технику.

Участие в данном семинаре бесплатное. Для прохождения регистрации необходимо заполнить онлай-форму, которая доступна по ссылке: itfirm.ru/regseminar.

Получить дополнительную информацию по проведению данного мероприятия можно по телефону: 45-90-45, 45-65-67

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