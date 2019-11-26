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Мурманская область. Арктика26.11.19 10:45

В Мурманске пройдёт первый Шахматный турнир имени Владимира Михайловича Воротникова

В память о Владимире Михайловиче Воротникове 29 и 30 ноября Чувашское культурное общество «Чувашский край» совместно Общественной организацией «Шахматная федерация Мурманской области» проведёт Шахматный турнир имени М.В. Воротникова. В турнире примут участие команды представителей национально-культурных общественных объединений Мурманской области и шахматного сообщества.

Мероприятие состоится в 12.00 в Шахматном клубе (г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 23а, 2-й этаж).

Владимир Михайлович родился 14 декабря 1957 года в городе Цивильске Цивильского района Республики Чувашия. Окончил Каспийское высшее военно-морское училище им. Кирова по специальности инженер-штурман, Военно-морскую академию им. Кузнецова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при резиденте Российской Федерации.

Судьба Владимира Михайловича была неразрывно связана с Северным флотом. Он служил старшим инженером по средствам кораблевождения, старшим помощником командира, затем командиром атомной подводной лодки и заместителем командира дивизии атомных субмарин. Около десяти лет командовал Гаджиевской базой подводных сил. Ему присвоено воинское звание контр-адмирал.

С октября 2013 года Владимир Воротников трудился в должности председателя Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области.

За годы своей профессиональной деятельности Владимир Михайлович награждён высокими государственными наградами - орденом «Мужества», орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», другими медалями и знаками отличия.

Кроме того, Владимир Михайлович вёл активнуюактивную общественную работу. Он являлся членом Совета старейшин Мурманской региональной общественной организации «Чувашское культурное общество «Чувашский край». Активно занимался развитием чувашской культуры, языка, популяризацией чувашских культурных традиций и искусства и укреплением единства в национально-культурных обществах Мурманской области. Знаменитый земляк оказывал огромную помощь молодым людям, призванным служить в Кольское Заполярье из Чувашской республики и чувашам из других регионов России.

Владимир Михайлович принимал активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях чувашского объединения Мурманской области. При его поддержке Чувашским культурным обществом «Чувашский край» проведены выезды по местам боевой славы, организовано шефство над кораблями Северного флота, акция для военнослужащих срочной службы «Звонок домой», мероприятие, посвященное чувашскому просветителю и миссионеру Ивану Яковлевичу Яковлеву.

 

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