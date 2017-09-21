В Мурманске пройдёт показ фильмов «24 кадра Победы»

Официально Массовая эвакуация людей после звонков о заложенных бомбах проходит не из-за учений, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Министр пояснил, что МЧС об этом знало бы, и отметил, что ведомство считает волну Комментарий к новости: Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска

Маргарита Я отмечаю, что качество овощей и фруктов в магазинах становится всё хуже и хуже, а цены не сильно и падают. Комментарий к новости: Импортозамещение продовольственных товаров - тенденция неустойчива