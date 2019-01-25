В Мурманске пройдёт «Праздник дружбы»

27 января в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областном фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

«Праздник дружбы» - это многожанровый праздник культур народов, проживающих на территории Мурманской области, который уже больше 10 лет проводят специалисты Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Фестиваль национальных культур - это настоящий праздник мира, добра и дружбы, один из значимых мероприятий в нашей области.

По традиции откроет фестиваль выставка творчества. На ней участники продемонстрируют национальные костюмы, расскажут о быте, обычаях и традициях того или иного народа, сыграют на национальных инструментах, исполнят песни и прочтут стихи. Открытие выставки состоится в 13.00.

В 14.00 в зрительном зале областной «Кировки» начнётся большой и красочный концерт, на котором участники праздника представят гостям свои творческие номера, отражающие культуру каждого народа: саамская, молдавская, немецкая, японская, литовская, чувашская, украинская, еврейская, белорусская и многие другие.

Фестиваль «Праздник дружбы» - это свидетельство добрых отношений между представителями различных национальностей, проживающих в Мурманской области. Каждый год мероприятие проходит под девизом «Единство - через культуру», ведь именно культура является важным мостиком к пониманию друг друга.