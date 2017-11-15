В Мурманске пройдёт предварительный отбор будущих учеников Академии танца Бориса Эйфмана

18 ноября в филиале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (ул. Карла Маркса, 1, 2-й этаж, танцевальный зал) состоится предварительный отбор учеников Академии танца Бориса Эйфмана.

Академия танца Бориса Эйфмана проводит отбор детей в возрасте от 6.5 до 13 лет на будущий учебный год. Академия создана по инициативе выдающегося деятеля культуры, всемирно известного хореографа, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Яковлевича Эйфмана.

Академия танца – это один из флагманов общероссийской системы поиска, поддержки и воспитания талантливых детей. Она дает полное среднее образование и не имеющую аналогов профессиональную подготовку, принципиальная новизна которой заключается в многофункциональном подходе к воспитанию танцовщика – в ориентации не только на классическую школу, но и на разнообразные течения современной хореографии, опыт спорта высших достижений.

По результатам отбора дети будут направлены в Санкт-Петербург для прохождения вступительных экзаменов.