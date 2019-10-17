В Мурманске пройдёт премьера спектакля «Lover»

19 и 20 октября в 14.00 и 19.00 на сцене Мурманского областного драматического театра пройдут премьерные показы спектакля «Lover» по книге Мари-Од Мюрай «Умник».

Француженка Мари-Од Мюрай – автор 90 романов для детей и подростков, кавалер ордена Почетного Легиона. Ее произведения рекомендованы для изучения в школе министерствами образования Франции, Бельгии, Швейцарии и Канады и удостоены десятков литературных премий в разных странах мира.

Книга «Умник» опубликована в 2004 году, переведена на 10 языков, в том числе и на русский, продается более чем 200-тысячными тиражами в год, получила ряд международных премий.

17-летний Клебер переходит в выпускной класс – у него большие планы на будущее. Его старший брат 22-летний Барнабе, он же Умник, прозябает в интернате для умственно отсталых. Развитие Умника остановилось на возрасте три года: он играет в машинки, верит в принцев и что кролик из плюша – месье Крокроль – живой. Клебер в замешательстве, но всё же берет брата к себе, и вот уже они снимают комнату в парижской квартире, которую делят четверо студентов. Для Умника и месье Крокроля всё здесь впервые: красивые девушки, веселые вечеринки, легкие коктейли, «нехорошие слова» и новые отношения… Тут и начинается самое интересное.