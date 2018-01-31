В Мурманске пройдёт презентации книги «Духовная культура саамов и ее отражение в языке»

3 февраля на базе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки состоится презентация книги Виктории Бакулы «Духовная культура саамов и её отражение в языке». Она посвящена коренному малочисленному народу Кольского Севера - саамам, его культуре и истории, этнолингвистическому потенциалу его лексики.

В основу работы легли материалы, собранные автором из архивов, этнографических источников, словарей и книг духовного содержания.

В рамках презентации Виктория Борисовна представит свой научный труд и расскажет гостям об истории его создания.

Бакула Виктория Борисовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета, является исследователем саамской культуры.

Монография «Духовная культура саамов и ее отражение в языке»