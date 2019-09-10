В Мурманске пройдёт региональный этап форума «Педагоги России: инновации в образовании»

В рамках форума планируется подписание соглашения о сотрудничестве между региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и АНО ИМЦ «Единая промышленная карта».

12-13 сентября в областном центре на базе Мурманского арктического государственного университета пройдёт региональный этап форума «Педагоги России: инновации в образовании». Деловая программа форума поделена на параллельные секции: управление образованием, повышение учебной мотивации, новые образовательные траектории, секция «СПО». Вся программа основана на успешном опыте различных образовательных организаций и частных лиц из различных регионов РФ.

Перед педагогами города Мурманск и Мурманской области выступят более 30 экспертов в области образования. В рамках форума состоится выставочная экспозиция «Инновации в образовании», на которой будут представлены порядка 25 стендов передовых разработчиков инновационных систем для обучения (в том числе крупнейшие российские разработки в области конструирования и робототехники: Химический завод «ЛУЧ», НПО Рантис / ТИКО-моделирование, НПО ТРИК, разработки мирового лидера детский игр В.В. Воскобовича, интерактивные новинки на базе платформы SMART, новинки ведущих издательств России в области образования и т.д.).

Программа форума включает: 12 сентября – деловая программа для дошкольного образования; 13 сентября – деловая программа для общего образования.

В рамках форума планируется подписание соглашения о сотрудничестве между региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и АНО ИМЦ «Единая промышленная карта».