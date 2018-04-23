Мурманская область. Арктика23.04.18 10:01
В Мурманске пройдет семинар для директоров культурно-досуговых учреждений области
23 апреля пройдет семинар для директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области (г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 3, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Фестивальный зал).
На встрече директора культурно-досуговых учреждений Мурманской области обсудят вопросы приоритетных направлениях культурной политики в Мурманской области в 2018 году, подведут итоги работы по сохранению нематериального культурного наследия Мурманской области, поделятся опытом проведения Всероссийской акции «Ночь кино», проанализируют сайты муниципальных культурно-досуговых учреждений.
В мероприятии примет участие заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Лисовая Ирина Александровна.
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Последние комментарии
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
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