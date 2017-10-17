В Мурманске пройдет семинар для руководителей и специалистов музеев Мурманской области

19 октября в 9.15 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 1 этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения) состоится семинар для руководителей и специалистов государственных, муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев Мурманской области.

В семинаре с докладами выступят специалисты Центра музейной педагогики Музея истории Санкт-Петербурга, Кировского историко-краеведческого музея с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом, средней общеобразовательной школы №5 Мурманска, Центра противопожарной пропаганды и общественных связей, Ковдорского краеведческого музея и другие. Основными темами обсуждения станут вопросы музейной педагогики и экспедиционной деятельности музеев.