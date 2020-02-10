В Мурманске пройдёт сессия «Патриот» Северо-Западного федерального округа

18 и 19 февраля в Мурманске будет проходить окружная сессия «Патриот» Северо-западного федерального округа. Организатор сессии – Агентство социальных технологий и коммуникаций при поддержке Фонда президентских грантов.

Для участия в окружной сессии «Патриот» приглашаются руководители патриотических общественных объединений, специалисты образовательных организаций, общественных объединений и государственных учреждений дополнительного образования детей.

Окружная сессия является этапом Всероссийской сессии «Патриот» – единого социального проекта, включающего комплекс мероприятий, направленных на консолидацию усилий государственных организаций и социально ориентированных НКО в сфере патриотического воспитания. Также она содействует интеграции ресурсов субъектов патриотического воспитания для реализации единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан России, сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области.