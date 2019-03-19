В Мурманске пройдёт турнир по интеллектуальным играм на Кубок губернатора Мурманской области

20 и 21 апреля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится XIX открытый турнир по интеллектуальным играм на КубокгГубернатора Мурманской области. В программе турнира – традиционные «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Брейн-ринг».

Обладателем Кубка губернатора Мурманской области по интеллектуальным играм станет лучшая команда общего зачёта. В рамках мероприятия вновь будет проведён Молодёжный турнир, впервые состоявшийся в 2018 году. Команды школьного и студенческого зачётов станут претендентами на Молодёжный Кубок губернатора Мурманской области по интеллектуальным играм.

Турнир будет посвящён проведению Года театра в России. Организаторами турнира выступают Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и Мурманский областной интеллектуальный клуб «Полярная сова». В прошлом году в турнире сыграли более 80 команд, в этом году организаторы готовы принять более 100 заявок на участие в мероприятии.

Заявки на участие в турнире принимаются до 12 апреля.