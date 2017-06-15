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Мурманская область. Арктика15.06.17 08:50

В Мурманске пройдёт Всероссийская сходка «Terra Incognita»

16 июня в зале новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится очередная Всероссийская сходка любителей фэнтези от издательства «Росмэн».

Участников ждут весёлые игры, увлекательный квест по мотивам серии книг Е. Гаглоева «Зерцалия», а ещё вкусное угощение, разговоры о любимых книгах и планах на лето. Также ребята смогут принять участие в лотерее и получить приз от издательства «Росмэн». Все победители литературных игр в этот день тоже не уйдут без приятного подарка.

Кроме того, на сходке будут подведены итоги конкурса «Я в мире Terra Incognita», подробнее о котором можно прочитать в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», посвященной сходке «Встреча terra incognita в Мурманске».

https://vk.com/ti_murmansk

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