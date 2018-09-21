В Мурманске пройдёт Всероссийский день ходьбы

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области приглашает всех желающих принять участие во Всероссийском дне ходьбы - 2018. Для этого необходимо найти Мурманскую область в списке регионов на сайте wd.teamrussia.pro. Регистрация открыта с 17 по 28 сентября.

К участию допускаются все желающие, независимо от пола, возраста и физических возможностей.

В Мурманске Всероссийский день ходьбы пройдёт 29 сентября в 14.00 на главной спортивной площадке города - в спорткомплексе «Долина Уюта».

Участники Всероссийского дня ходьбы должны преодолеть 500 метров – для воспитанников дошкольных учреждений, лиц пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья; 2019 метров – для представителей команд высших и профессиональных учебных заведений Мурманской области; 3000 метров – для участников массового старта, участников соревнований по скандинавской ходьбе и участников испытаний ВФСК «ГТО» по северной (скандинавской) ходьбе; 5000 метров – для участников соревнований по скандинавской ходьбе.

С 2016 года День ходьбы проводится в рамках международного движения «Спорт для всех», в конце сентября – начале октября, с целью популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы, которым могут заниматься люди в любом возрасте.

Напомним, в 2015 году в нашей стране впервые прошёл новый спортивный праздник – Всероссийский день ходьбы. Мероприятие прокатилось «волной» по всей территории Российской Федерации от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, охватив все часовые пояса России. Старт марафона состоялся в Петропавловске-Камчатском 3 октября 2015 года в 11 часов утра по местному времени. Длительность этапа составила один час. Посредством телемоста «эстафетная палочка» передавалась по городам России, с востока на запад. Таким образом, мероприятие состоялось в одно и то же время в 11 городах и длилось 11 часов. Первый Всероссийский день ходьбы прошёл в рамках Международного дня ходьбы ТАФИСА, который во всем мире проводят уже 23 года. Ежегодно в нём участвуют более 15 миллионов человек в более чем 200 городах мира.