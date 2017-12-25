В Мурманске пройдёт второй Мурманский книжный салон

В рамках X выставки образовательных услуг «Образование. Профессия, Карьера - 2018» с 22 по 25 марта 2018 года в выставочном павильоне «МурмэнЭКСПО» (г. Мурманск, просп. Кольский, 5) состоится второй Мурманский книжный салон.

Мурманский книжный салон – это специализированная выставка-ярмарка книг, печатных изданий, книжных издательств, типографий, одно из значимых для города Мурманска мероприятий, направленных на всестороннюю поддержку, развитие и популяризацию чтения среди населения Мурманской области и в первую очередь среди молодёжи.

Организатором Мурманского книжного салона выступает конгрессно-выставочная компания «МурмэнЭКСПОцентр» в партнерстве с Издательским Домом «Дроздов-на-Мурмане».

В программе Книжного салона предусмотрены встречи с писателями, презентации сборников сочинений, выступление творческих коллективов.

К участию приглашаются издательства, типографии, книжные магазины, магазины канцтоваров.

В Мурманском книжном салоне 2017 года принимали участие издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда. Подарком от организаторов для мурманчан стала встреча с Захаром Прилепиным и презентация его нового произведения «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы». Запомнились и встречи с местными писателями Николаем Колычевым, Надеждой Большаковой, Дмитрием Коржовым и другими.