В Мурманске пройдут Арктические студенческие игры

Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области совместно с министерством образования и науки области со 2 по 4 ноября уже в третий раз будут проведены Арктические студенческие игры среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.



Состав команды: 7 юношей, 7 девушек+1 представитель



Среди испытаний: плавание 50 м вольным стилем, подъем туловища из положения лежа на полу, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, бег на 100 м, бег на выносливость на 2000 м и 3000 м.



Заявки на участие направляются до 30 октября по адресу электронной почты gto@csp51.ru