В Мурманске пройдут гастроли артистов балета ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга

2 ноября артисты балета ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга представят на сцене Мурманского областного драматического театра знаменитый балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», который был написан по одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Композитору удалось удивительным образом «перенести» в балетную партитуру всю сложную ткань шекспировского повествования.

А 3 ноября мурманские зрители увидят двухактный балет «Жизель» композитора Адольфа Адана по легенде, пересказанной Генрихом Гейне. В свою книгу «О Германии» Г. Гейне вписал старинную славянскую легенду о вилисах – девушках, которые погибли от несчастной любви и по ночам встают из своих могил, чтобы губить бредущих в ночи молодых мужчин, мстя за свои загубленные жизни. Именно эта легенда и стала основой для либретто балета «Жизель».