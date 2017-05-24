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Мурманская область. Арктика24.05.17 08:21

В Мурманске пройдут гастроли драматического театра Котласа

26-28 мая в Мурманске пройдут гастроли Котласского драматического театра. В рамках обменных гастролей архангельские артисты покажут на сцене Мурманского областного  театра кукол постановку для юных зрителей «Не хочу быть собакой» и спектакль для взрослых «Айседора».

Спектакль «Не хочу быть собакой» по пьесе Сергея Белова и Сергея Куваева – очень добрая, смешная сказка о том, как маленькая собачка Мотя в один не самый прекрасный момент своей жизни вдруг поняла, что больше не хочет быть собакой. Не хочет никого кусать, хватать за ноги и прыгать через веревочку хозяина, который решил обучить ее трюкам с тем, чтобы деньги зарабатывать.

Режиссер-постановщик - Наталья Шибалова; художник-постановщик -  Наталия Полякова; в ролях: Николай Мальцев, Наталья Шибалова, Ольга Белых.

26  и 27 мая  взрослые зрители увидят моноспектакль «Айседора» по пьесе Зиновия Сагалова в постановке главного режиссера театра Натальи Шибаловой.  Этот проникновенный спектакль, исповедь легендарной Айседоры Дункан о своей жизни, посвящен трагической судьбе женщины, которая творила, любила и была любима, болезненно переживала разрыв семейных отношений, которая не могла простить себе трагическую гибель своих детей. В главной роли - Ольга Белых.

Труппа Мурманского областного театра кукол уже в июне совершит ответный визит в город Котлас в рамках обменных гастролей и покажет там спектакли «Все кувырком» и «Заяц, лиса и петух».

Котласский драматический театр, старейший театр Архангельской области, был основан осенью 1935 года. За годы творческой деятельности театр представлял свои спектакли в Республике Коми, Кировской, Мурманской, Вологодской, Владимирской, Ярославской, Псковской, Пермской, Ивановской областях, гастролировал в Москве и Санкт-Петербурге (Ленинграде), Белоруссии и Украине. В столицу Заполярья котласские артисты приезжали более 20 лет назад.

В 2016 году Котласский драматический театр стал площадкой IV Международного театрального фестиваля для детей и юношества «Тарарам», в котором участвовала труппа Мурманского областного театра кукол. За умелое импровизационное сочетание всех компонентов кукольного спектакля «Королевские зайцы» по пьесе Петера Асбьернсена и Йоргена Му, Мурманский областной театр кукол награжден дипломом фестиваля.

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