В Мурманске пройдут гастроли солистов Государственного академического Большого театра

7 января в 12.00, 15.00 и 18.00 солисты Государственного академического Большого театра представят на сцене Мурманского областного драматического театра знаменитый балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского в 2-х действиях.

Эта сказка о прекрасном принце, которого жестокий мышиный король превратил в уродливого, но бесстрашного Щелкунчика, и о прекрасной девочке Мари, доброта которой разрушила злые чары. Великая музыка П.И. Чайковского создаст на сцене волшебную атмосферу.