В Мурманске пройдут мастер-классы известной пианистки Людмилы Фридбург

16 и 17 ноября Людмила Ремовна Фридбург, доцент кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова, проведёт мастер-класс для студентов Мурманского колледжа искусств, обучающихся по специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Фортепиано».

Людмила Фридбург выступала с сольными концертами в городах России, гастролировала в Германии, США, Финляндии. В её репертуаре – целый ряд масштабных сочинений Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана, Фридерика Шопена, Ференца Листа, Иоганнеса Брамса, Мориса Равеля, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Сергея Прокофьева.

Людмила Ремовна – автор ряда научных статей, а также вступительных статей к нотным изданиям современного карельского композитора Геннадия Вавилова. Неоднократно проводила мастер – классы в Петрозаводской консерватории, Мурманском колледже искусств, Новгородском областном колледже искусств им. С.В. Рахманинова, Тульском колледже искусств им. А.С. Даргомыжского.

Среди учеников Людмилы Фридбург лауреаты и дипломанты Международных и Российских конкурсов.