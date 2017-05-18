В Мурманске пройдут общегородские субботники

Проведение субботников стало доброй традицией в рамках программы «Мурманск – город чистоты».

Городские службы ежедневно приводят в порядок улицы и проспекты, парки и скверы, площади и зеленые зоны. В пятницу после завершения рабочего дня в уборке города примут участие глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев, а также сотрудники Совета депутатов, администрации города, административных округов и муниципальных учреждений.

У мурманчан есть прекрасная возможность присоединиться к этой работе, выйдя на субботники, которые состоятся 19 и 20 мая.

Каждый может в эти дни выйти в свой двор и привести в порядок придомовую территорию, ближайший сквер, палисадник. За рабочим инвентарем можно обратиться в свою управляющую организацию.