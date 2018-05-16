В Мурманске пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»

«Российский азимут» – одно из самых масштабных и многочисленных соревнований по спортивному ориентированию в мире. Оно сродни таким популярным спортивно-массовым мероприятиям, как «Лыжня России» и «Кросс нации». Десятки тысяч участников в разных городах получат в руки карты и практически одновременно отправятся в леса и парки на поиски красно-белых призм.



В 2018 году в соответствии со всероссийским положением соревнования состоятся 19 мая в 73 субъектах Российской Федерации с участием более 93 тысяч человек.



В Мурманске «Российский азимут» традиционно пройдет на территории спорткомплекса «Долина уюта».



Цель соревнований – привлечь к занятию этим видом спорта максимальное количество участников, показать новичкам всю красоту и азарт соревнований по ориентированию на местности, продемонстрировать массовость и организованность. В лесах и парках будут подготовлены трассы, доступные любому участнику.



Впервые «Российский Азимут» был организован и проведен в 2006 г. Тогда на старт по всей стране вышли более 170 тыс. опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха.



17 мая в 12.00 в конференц-зале административного здания спорткомплекса «Долина уюта» состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут».



В пресс-конференции принимают участие:



Наумова Светлана Ивановна - председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области



Мартьянова Мария Владимировна - главный судья соревнований



Марудо Ольга Павловна - главный секретарь соревнований