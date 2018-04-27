В Мурманске пьяный северянин угрожал убийством матери

В дежурную часть обратилась за помощью 61-летняя местная жительница с заявлением о том, что сын угрожал ей убийством. В ходе опроса потерпевшей сотрудники полиции установили, что совместно проживающей с ней сын находился в состоянии алкогольного опьянения. Высказанные им угрозы убийством в адрес пенсионерки были озвучены в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, а также из-за претензий матери к сыну по поводу асоциального образа жизни.

В создавшейся ситуации поступившие словесные угрозы пенсионерка восприняла, как реально осуществимые.

За совершение данного преступления сотрудниками службы участковых уполномоченных отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску мужчина был доставлен в отдел полиции. Ранее неработающий житель Мурманска 1994 года рождения не привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.