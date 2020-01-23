В Мурманске работает делегация компании «Яндекс»

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в Мурманской области планируется реализовать несколько популярных интернет-проектов компании «Яндекс». О наиболее перспективных для региона продуктах, а также шагах, которые предстоит предпринять для скорейшего внедрения сервисов, шла речь на встрече губернатора Андрея Чибиса с делегацией «Яндекса».

Глава региона подчеркнул, что это вторая встреча с представителями IT-компании, предыдущая состоялась в Москве в ноябре прошлого года. К обсуждению на этом этапе подключились профильные министры, которым предстоит совместная большая работа над реализацией задуманного.

«Принципиально важно, чтобы те проекты, о которых мы говорили, начали максимально быстро реализовываться. Нам интересно всё, что касается образования – «Яндекс.Лицей», «Яндекс.Учебник», – потому что это даёт возможность нашим талантливым ребятам получить дополнительные знания», – обозначил заинтересованность в запуске конкретных проектов губернатор.

По итогам встречи принято решение оперативно начать работу по запуску образовательных проектов в этом году.

Кроме того одна из актуальных в Мурманской области задач – подключить возможность оперативного оповещения жителей о перекрытии дорог по погодным условиям.

На встрече шла речь о работе «Яндекс.Такси» и организации бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Также договорились о возможность приёма на работу к партнёрам компании северян с ограниченными возможностями здоровья, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.