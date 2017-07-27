В Мурманске работница обувного магазина поверила телефонному мошеннику, который представившись директором, потребовал перечислить деньги

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску с заявлением о мошенничестве обратилась работница магазина обуви, расположенного по проспекту Ленина. Девушка рассказала полицейским, что в момент, когда она находилась на работе, ей на стационарный телефон поступил звонок. Собеседник представился директором данного магазина и сообщил о необходимости перевода денежных средств на номера мобильных телефонов. Требовались они якобы на съёмки ролика о новой коллекции обуви.

После звонка девушка перевела денежные средства на указанные злоумышленником номера телефонов. Позже она выяснила, что директор данного отдела обуви ей не звонил и не просил переводить денежные средства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту мошенничества сотрудниками полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Установлено, что девушка общалась с неизвестным по номеру, зарегистрированному в Самарской области.